Le BC Boncourt renforce ses mesures sanitaires

Le Basket-Club Boncourt met en place de nouvelles mesures pour freiner la propagation du Covid-19. Il a notamment décidé de ne plus servir de repas après les matchs, et ce jusqu’à nouvel avis, « afin de ne pas provoquer de rassemblements dans lesquels les mesures sanitaires fédérales et cantonales sont difficiles à respecter », peut-on lire dans le communiqué transmis mardi soir. Le repas de remerciement des bénévoles, qui était prévu ce dimanche 19 décembre, est quant à lui repoussé à une date ultérieure.

Le BCB rappelle également aux supporters les mesures sanitaires déjà en vigueur, à savoir l’accès au chaudron réservé aux détenteurs d’un certificat sanitaire 2G, et le port du masque obligatoire (il peut toutefois être brièvement retiré pour consommer une boisson). /comm-lad