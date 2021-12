Le BCB « a les boules » pour Noël

Jamais dans le coup

La Red Team n’a jamais mené dans ce match, comptant exclusivement sur des exploits individuels en attaque et subissant les assauts du leader actuel de Swiss Basketball League. Le topscorer américain du BCB Brent Jackson n’a pas été aligné dans le cinq de base et a une nouvelle fois été bien en-dessous de ses performances moyennes en inscrivant 9 points et alors qu’il est pointé du doigt pour des problèmes d’attitude qui perturbent le vestiaire. Les performances d'Eric Katenda (9 points, 9 rebonds, 1 contre) et du capitaine Nemanja Calasan (12 points, 5 rebonds) sont à souligner.



Cette claque n’est pas une manière idéale de terminer l’année avant de profiter de quelques jours de congé pour Noël. Il ne reste aux Jurassiens que la Swiss Basketball League pour sauver leur saison après leur élimination dans les deux coupes. Les joueurs de Vladimir Ruzicic reprendront l’entraînement le 27 décembre et retrouveront le championnat le 4 janvier à Nyon (19h15 sur RFJ). Le coach serbe et le comité du club boncourtois pourraient profiter de ces Fêtes pour réfléchir à des remaniements d’ordre sportif et apporter des solutions à la crise que traverse le club. /mmi