Renforts lituanien et français pour le BC Boncourt

Le BC Boncourt met deux nouveaux joueurs sous contrat jusqu’au terme de la saison. Le club jurassien de Swiss Basketball League annonce ce mardi le retour dans l’équipe de l’intérieur lituanien Dainius Chatkevicius et l’engagement de l’espoir français Boukhary Cissoko, capable d’évoluer aux postes 3 et 4. Ces deux arrivées étoffent donc le contingent après la décision du directoire boncourtois de se séparer de Jason Ricketts, Marc Seylan et Eric Katenda. Le BCB mène actuellement les démarches administratives pour que les deux nouveaux joueurs soient qualifiés pour le match de ce mardi soir à Nyon. Rien n’est cependant certain.

Dainius Chatkevicius est donc de retour au BC Boncourt. L’intérieur de 2m06 avait disputé l’exercice 2019-2020 avec l’équipe ajoulote, avant que le championnat ne soit interrompu. Il s’était ensuite envolé pour la Roumanie. Quant à Boukhary Cissoko, il restait sur une pige avec l’Alliance Sport Alsace, formation qui évolue aujourd’hui en deuxième division française. Le Français de 21 ans, 1m98, a auparavant disputé huit matches avec Monaco, en Pro A. /comm-rch