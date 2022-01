Reprise en plein chantier pour le BCB

C’est déjà la reprise et le BC Boncourt est encore tout chamboulé. La Red Team renoue avec le championnat de Swiss Basketball League ce mardi sur le parquet de Nyon à 19h30, pourtant pas encore reconstruite après le coup de balai entre les fêtes. Eric Katenda, Marc Seylan et Jason Ricketts ont été remerciés et se sont vus proposés une rupture à l’amiable. Si Jason Ricketts a accepté, les deux autres joueurs n’avaient pas encore donné leur réponse lundi après-midi selon le président du club Grégory Franc, ce qui retardait l’arrivée de deux recrues en vue du match à Nyon. Bref, le BCB est encore en plein chantier à l’heure de disputer un match important pour tenter de s’offrir une bouffée d’oxygène et s’extirper de cette inconfortable huitième place.





Un choix purement sportif selon Vladimir Ruzicic

Une petite crise, matérialisée par l’éviction de trois joueurs, sur laquelle l’entraîneur Vladimir Ruzicic a accepté pour la première fois de s’exprimer, sans s’étaler et en restant dans le politiquement correct. Ces départs sont selon lui uniquement des choix sportifs. « Tout simplement, ils ne produisaient pas assez, ils n’étaient pas au niveau de jeu que l’on espérait et que l’on avait établi en pré-saison. Mes relations avec eux ? Elles étaient bonnes, je n’ai rien à dire là-dessus. C’est une décision purement basket, pour progresser », avance le coach boncourtois pour balayer toute polémique. Le 29 décembre dernier, le président Grégory Franc évoquait pourtant des « tensions et des incompréhensions entre le coach et certains joueurs ». La responsabilité des mauvais résultats est donc pour l’heure principalement imputée aux joueurs. La direction avait d’ailleurs réaffirmé sa confiance en son entraîneur malgré des faiblesses de l’équipe similaires aux saisons précédentes.





« Je ne vois pourquoi ce serait un problème de coach »

Vladimir Ruzicic se défend pourtant d’être intouchable. « Si je donne la chance à certains joueurs saison après saison, et que le contenu ne progresse pas, je ne vois pourquoi ce serait un problème de coach… Mais je prends ma part de responsabilité dans nos choix de jeu, et je choisis les hommes que j’estime taillés pour ce projet de jeu », explique encore l’entraîneur serbe qui ne compte pas changer sa philosophie au vu des résultats. « L’approche du basket reste la même. Est-ce que l’on peut jouer différemment ? Oui bien sûr ! Mais a-t-on suffisamment de joueurs pour couvrir toutes les positions ? Suffisamment de temps, de qualité ? Avec ce qu’on a, on est satisfait, et on va continuer à jouer dans cette direction ». Vladimir Ruzicic avance aujourd’hui des moyens limités comme bouclier face aux éventuelles critiques. Son équipe, actuellement huitième de SBL, reste cependant loin des objectifs ambitieux annoncés au début de saison et devra encore en partie bricoler ce mardi pour sa reprise. Le BCB devrait aligner à Nyon quelques éléments issus des U23 pour compléter son effectif. /jpi