Uni, le BC Boncourt retrouve la lumière

De la combativité et de l’unité

Le BC Boncourt a semé son adversaire dans un 1er quart de qualité. Emmené par un Derek Jackson au four et au moulin et un Petar Kozic des plus inspirés, le collectif jurassien a rapidement creusé l’écart pour mener de 8 points à la 6e (15-7) et de 9 à la fin des 10’ initiales. La Red Team a même repoussé son opposant lucernois à 13 longueurs à la 15e (33-20) grâce à un groupe soudé et se battant sur chaque ballon. Seules ombres au tableau de cette 1re mi-temps, le manque d’efficacité de Boukhary Cissoko pour sa première avec le BCB (0/5 en 6’37’’), malgré l’envie de bien faire et quelques gestes de classe, et une panne offensive permettant à Swiss Central de recoller (de 36-25 à la 17e à 39-37 à la 21e).





Derek Jackson en capitaine du navire

Derek Jackson a alors endossé ses responsabilités en rentrant deux paniers à 3 points coup sur coup. Ces actions ont eu le don de réveiller le BCB et de lui redonner 9 puis 12 longueurs d’avance à la 27e (59-47). La Red Team ne s’est, dès lors, plus laissée endormir. Avec une certaine maîtrise, elle a su tenir à distance Swiss Central, ne lui permettant jamais de revenir à moins de 8 points.