Le BC Boncourt s’est effondré après la pause

Trois jours après son exploit à Genève, le BC Boncourt a été ramené sur terre par Massagno ce samedi soir en Swiss Basketball League. Malgré une bonne première mi-temps, les Jurassiens se sont inclinés 97-78 sur leur parquet face à des Tessinois venus conforter leur deuxième place au classement. Un petit coup d’arrêt dans la dynamique après deux succès d’affilée, mais aussi dans la manière. Car si la Red Team semblait encore gagnée par l’euphorie genevoise en première mi-temps, elle s’est totalement effondrée au retour des vestiaires.





La paire Nikolic-Mladjan a fait très mal

L’entame de match a pourtant été très bonne, ouverte par un « Alley-oop » des deux Jackson pour lancer le show. Les Jurassiens ont déroulé offensivement, trouvant des solutions variées à trois points comme à l’intérieur pour faire briller le jeune Petar Kozic (15 points). Le BCB a compté jusqu’à 12 points d’avance dans le deuxième quart (37-25), un joli matelas qui s’était malheureusement déjà étiolé à la pause (48-46). Le retour des vestiaires a été un long calvaire et la troisième période (9-26) un trou noir pour les Boncourtois qui ont soudainement baissé de rythme. Offensivement ? Le coup de la panne (et de la précipitation) avec moins de 20 points marqués en 15 minutes. Dans la peinture ? Uros Nikolic (37 points, 9 rebonds) et Marko Mladjan (19 points, 9 rebonds) sont redevenus les patrons de la zone. Ni Dainius Chatkevicius, encore coupable de cinq fautes comme à Genève, ni Boukhary Cissoko, trop discret, n’ont su constituer une alternative crédible pour contester leur supériorité.





Premières minutes en SBL pour Emini et Assuelli

De la fin de match, on retiendra les premières minutes en SBL des jeunes Boncourtois Florian Emini et Valerio Assuelli qui s’est même offert son premier panier dans l’élite. Si l’addition est salée, elle ne doit pas faire oublier le bon début d’année des Jurassiens. « Perdre comme ça, ça fait mal c’est sûr. Mais battre Massagno après Genève aurait été un énorme exploit, ce n’est pas encore trop grave. Dans deux semaines à Monthey, ce sera très important », tempérait Juraj Kozic après le match. Ce sera alors face à un concurrent qui pointe à trois points de la sixième place du BCB, et que la Red Team aimerait bien laisser loin derrière. /jpi