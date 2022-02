Revers « Olympic » pour le BCB

Un réveil en fanfare qui arrive trop tard pour le BC Boncourt. Les Ajoulots ont été logiquement battus par le leader de Swiss Basketball League Fribourg Olympic mardi soir dans le Chaudron 90-76. Le BCB s’est présenté au complet face à des Fribourgeois privés notamment de leur meilleur marqueur, Paul Gravet, blessé, et forts de deux anciens Boncourtois, Robert Zinn et Milos Jankovic.





Opposition de styles

Après avoir fait jeu égal avec le leader durant les 8 premières minutes du match, les Jurassiens ont fait le coup de la panne offensive. Ils n’ont pas inscrit un seul point pendant 4 minutes à cheval sur le 1er et le 2e quart-temps, laissant les Fribourgeois compter jusqu’à 27 points d’avance. Un sursaut d’orgueil des « Jackson two », Brent et Derek, a permis aux Ajoulots de revenir à 3 unités d'Olympic à 4 minutes de la sirène finale avant de s’effondrer à nouveau.

Dans ce duel entre deux des trois meilleures attaques du pays, des différences majeures se sont ressenties dans le jeu : Fribourg, meilleure défense du championnat, face aux Jurassiens, derniers du classement défensif ; Fribourg, une équipe qui fait tourner le ballon et partage les points, face à des individualités jurassiennes qui prennent soudainement feu à l’image de Brent Jackson (31 points).