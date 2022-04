Un nouveau titre pour Justine Sollberger avec Elfic Fribourg

La Jurassienne Justine Sollberger a ajouté un nouveau titre à sa collection sous le maillot d’Elfic Fribourg. Les joueuses de l’ancien coach du BC Boncourt Romain Gaspoz ont remporté la Coupe de Suisse de basket aux dépens de Troistorrents 74-45 samedi dans leur salle St-Léonard. La meneuse ajoulote a joué 2’46’’ lors de cette partie où elle n’a marqué aucun point, mais capté 1 rebond.

En dépit d'une légère sinusite, la meilleure joueuse suisse Marielle Giroud a inscrit 21 points pour emmener Elfic vers cette quatrième Coupe de Suisse après celles de 2016, 2018 et 2021. Elle s’adjuge le 26e trophée de sa carrière. Les Valaisannes ont tenu huit minutes. Les huit premières. Elles ont d'ailleurs commencé cette finale comme des avions en menant 9-3. À la 8e, il y avait 17-17 et les Fribourgeoises n'ont plus jamais regardé dans leur rétroviseur. Giroud, Fora et Fogg ont fait payer chaque erreur aux Chablaisiennes.

Si l'attaque des filles de Romain Gaspoz a fait le job, c'est surtout leur défense oppressante qui a mis à mal les joueuses de José Gonzalez Dantas. Désireuses de ne pas laisser le moindre espace à leurs adversaires, les joueuses d'Elfic se sont battues sur chaque ballon. Les Fribourgeoises ont fait preuve d'une adresse folle à distance avec un 9/15 à 3 points à la mi-temps. Elles ont été un peu plus empruntées en deuxième période avec un 1/11. Mais avec une avance presque toujours autour des trente points, les Fribourgeoises ont su gérer. /ATS-emu