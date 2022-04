Commentaire : « Plus que le résultat, le constat le plus accablant est celui d’un manque de progression au BCB »

Plus que le résultat, le constat le plus accablant est celui d’un manque de progression, d’un projet qui peine à monter en puissance depuis trois ans. L’entraîneur Vladimir Ruzicic veut une Red Team flamboyante en attaque, assumant un profond déséquilibre avec l’aspect défensif. Ce qui donne une équipe capable d’un exploit çà et là, telle une victoire à Genève ou un come-back phénoménal à Swiss Central, mais sans constance, cachant un ensemble trop fragile. Une vision osée, risquée, qui une fois de plus n’a pas porté ses fruits malgré les ajustements apportés à l’équipe. Difficile de mettre régulièrement « one point more than the opponent » (traduisez « un point de plus que l’adversaire ») comme le prône Coach Vlad quand on concède 88 points par match en moyenne. Ce qui en fait la pire défense de SBL. Une stat’ rédhibitoire de l’avis du Jurassien Randoald Dessarzin, ancien coach du BCB actuellement à Pully-Lausanne.