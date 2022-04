« Plein d’enseignements à tirer de cette saison »

« La responsabilité est partagée entre le coach, les joueurs et les dirigeants »



Malgré un effectif jugé bon sur le papier en début de saison, le BCB termine troisième attaque mais avec une statistique rédhibitoire de 88 points concédés en moyenne par match, soit la pire défense de SBL. Un déséquilibre assumé par l’entraîneur Vladimir Ruzicic, mais qui ne semble pas porter ses fruits depuis maintenant trois saisons. « C’est surtout au niveau de la rigueur que l’on a beaucoup pêché. On devra à l’avenir gagner en rigueur et en intensité physique », coupe Clément Boesch qui refuse de pointer la seule responsabilité de l’entraîneur. « La responsabilité est au BCB qui est constitué d’un coach, de joueurs et de dirigeants. Donc la responsabilité est partagée entre ces trois parties. Evidemment que l’entraîneur a une responsabilité puisque c’est lui le maître à bord, les dirigeants doivent appuyer, les joueurs doivent appliquer. Personne n’a été tout blanc. Mais on reste dans une relation de confiance avec le coach et on parle plutôt d’intensification de la collaboration que de rupture », affirme clairement le directeur sportif. Vladimir Ruzicic dispose encore de deux ans de contrat avec le BC Boncourt ainsi que d’une option d’une année supplémentaire.





Des conséquences sur les finances



L’effectif, jugé trop court à l’entraînement ainsi qu’en match, devrait être étoffé l’an prochain. La direction souhaite notamment une intégration plus importante des jeunes issus de la formation ainsi qu’un contingent d’étranger plus fourni dès le début de saison. Mais il faudra sans doute composer avec des contraintes financières suite à cette saison en deçà des objectifs espérés, certains contrats de sponsoring étant conditionnés à une participation en play-off. /jpi