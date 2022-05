« Un besoin de changement » au BC Boncourt

« C’est une décision murement réfléchie et coconstruite avec Vladimir. On a conclu que ses besoins et les nôtres étaient un peu trop éloignés ». Clément Boesch justifie par ces mots le départ de l’entraîneur du BC Boncourt. La séparation « à l’amiable » entre le club de Swiss Basketball League et le technicien serbe a été annoncée ce vendredi, après trois ans de collaboration. La non-qualification pour les play-off a pesé dans la décision. « Ça a un peu fait pencher la balance, avoue le directeur sportif de la Red Team. Il y avait surtout ce besoin de changement de dynamique, et un besoin accru de collaboration et de communication ».