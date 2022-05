Elfic Fribourg et Justine Sollberger championnes de Suisse

Elfic Fribourg et Justine Sollberger enfilent les titres comme des perles. Les joueuses de Romain Gaspoz ont cueilli dimanche un quatrième titre de championnes de Suisse de suite. Elles se sont imposées 68-50 face à Nyon dans le cinquième et dernier acte de la finale des play-off de Swiss Basketball League. La Jurassienne Justine Sollberger a joué 50 secondes et inscrit deux points lors de ce match. Elfic Fribourg a déjà remporté la Coupe de la Ligue et la Coupe de Suisse cette année et signe ainsi un deuxième triplé consécutif. /emu