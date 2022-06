Le BC Boncourt tient son nouvel entraîneur

Le BC Boncourt se tourne vers la France pour dénicher son nouvel entraîneur. Il a enrôlé Étienne Faye pour une saison avec une option pour un exercice supplémentaire. Cet engagement a été annoncé mercredi soir dans un communiqué par le club de Swiss Basketball League. Étienne Faye est présenté comme un « coach à succès du championnat de France » par le BCB. Passé par l’US Laveyron Basket, Lyon Basket féminin et Sorgues, le technicien français de 52 ans est « connu pour son calme et son éthique de travail. Il prône un basket basé sur l’intensité physique, l’implication et la transition rapide », selon le directoire du BC Boncourt. Étienne Faye sort d’un break d’une année avec le milieu du basketball. /comm-msc

Étienne Faye sera en direct dans La Matinale RFJ jeudi à 8h15