Deux retours au BC Boncourt

Le BCB pose les premières pierres de l’ère Etienne Faye. Le club ajoulot de Swiss Basketball League annonce lundi les transferts de Kevin Monteiro et de Marlon Kessler. Après un passage au Chaudron lors de la saison 2019-2020, Kevin Monteiro a évolué sous les couleurs des Lions de Genève lors du dernier exercice. Selon le communiqué, « l’ailier physique et très polyvalent de 27 ans s’intégrera parfaitement dans la nouvelle philosophie de jeu prôné par l’entraîneur Étienne Faye qui est basée sur l’intensité et le travail en équipe ».

De son côté, Marlon Kessler avait porté le maillot du BCB pendant deux saisons entre 2017 et 2019, avant de passer les trois derniers exercices avec le BBC Monthey. Les dirigeants de la Red Team qualifient le joueur de 24 ans de « très bon défenseur sur l’homme qui possède également un bon tir et peut soulager de temps à autre le meneur en prenant le contrôle du cuir ».

Les deux joueurs se sont engagés pour une année, avec option pour une saison supplémentaire. /comm-emu