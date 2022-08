Derek Jackson quitte le BCB pour le Portugal

Ils étaient deux Jackson, il n’en restera finalement aucun au BC Boncourt la saison prochaine. Après le départ de Brent pour l’Israël, le club de basketball ajoulot fait face au départ de Derek. Le meneur américain a signé en 1re division portugaise, au S.C. Lusitania, pour la saison prochaine. Une annonce faite ce mardi par le joueur et son agent sur les réseaux sociaux. Derek Jackson était pourtant parti pour rester dans le Jura : « On voulait le garder et il voulait rester mais on ne peut pas répondre à ses demandes », a confié à RFJ le président du BCB Grégory Franc.





De nouveaux renforts arrivent

Le BC Boncourt devrait prochainement annoncer la signature de nouveaux joueurs étrangers. Un joueur intérieur étant la priorité, selon l’entraîneur Etienne Faye, contacté par RFJ. L’effectif du BC Boncourt se compose de sept joueurs : Simon Ducommun, Florian Steinmann, Marlon Kessler, Kévin Monteiro, Alex Wilbourn, Nemanja Calasan et Petar Kozic. La date précise de la reprise des ajoulots n’est pas encore fixée. /mmi