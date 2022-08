Un nouveau retour au BC Boncourt

Deux ans après avoir quitté le Chaudron, Travis Landenbergue fait son retour à Boncourt. Le jeune meneur de 21 ans a signé pour une saison avec l’équipe de Swiss Basketball League. Le BCB l’annonce ce jeudi soir sur les réseaux sociaux. Travis Landenbergue a évolué avec la Red Team durant trois saisons dès 2017. Il a ensuite quitté l’élite pour rejoindre Morges Saint-Prex en 2e division. Dans le club vaudois, le meneur de jeu a évolué avec Kévin Monteiro, un autre ancien boncourtois de retour en Ajoie cette saison.

Le BCB qui reprendra les entraînements le 1er septembre, un mois avant la reprise du championnat et la réception de Starwings, compte désormais 10 joueurs dans ses rangs dont quatre retours : Josh Brown, Simon Ducommun, Florian Steinmann, Nemanja Calasan, Petar Kozic, Marvin Nesbitt et Marlon Kessler, Kévin Monteiro, Alex Wilbourn et donc Travis Landenbergue qui signent tous les quatre leur retour au club. /mmi