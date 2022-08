Nemanja Calasan met fin à sa carrière de joueur

Après 13 saisons à écumer les parquets de Suisse et d’Europe, Nemanja Calasan a décidé durant l’été de mettre fin à sa carrière de joueur. A l’aube de ses 37 ans (il les fêtera en novembre), le capitaine du BC Boncourt et international suisse entraînera cette saison les équipes U23 et U18 du club ajoulot. Il ne figurera donc plus dans l’effectif professionnel de Swiss Basketball League, avec qui il avait pourtant prolongé au printemps dernier. Marié à une Boncourtoise, « Nem » était déjà investi auprès de la formation jurassienne ces dernières années. Il s’était imposé à Boncourt comme un leader du vestiaire et l’un des meilleurs rebondeurs de SBL.





Un Globe-trotter passé trois fois par le BCB



Nemanja Calasan aura effectué au cours de sa carrière trois passages remarqués au BCB, d’abord en 2011-2012 puis 2016-2017 avant de revenir en 2020. L’intérieur d’origine Serbe avait débuté en championnat universitaire américain puis avait évolué en Grèce, en France, en Roumanie et au Monténégro. Il a également porté les couleurs de Fribourg Olympic (2013-2015) et Starwings (2017-2020) dans le championnat suisse. /jpi