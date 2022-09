Le BC Boncourt « modernise » son logo

Le BC Boncourt change de forme géométrique. Il s’est doté d’un nouveau logo. Exit le triangle, place au rond pour véhiculer l’image du club ajoulot. Les dirigeants de la Red Team ont présenté cette nouvelle identité visuelle jeudi soir. Une identité qui incarne « un changement tout en respectant le passé », selon le président du BCB Grégory Franc. Ce nouveau logo conserve le rouge et le blanc comme couleurs dominantes. Un basketteur y figure toujours en plein centre. Il se veut en revanche plus moderne que la précédente version et exprime un ancrage régional du club avec le drapeau jurassien en fond. Deux étoiles entourent l’année de création du BC Boncourt – 1980 – pour symboliser les deux titres de champion de Suisse décrochés par la Red Team (2003 et 2004).





La Jurassic Academy à la place de JuraBasket

« On a voulu moderniser les choses », explique Grégory Franc. Le président et son équipe ont planché durant un an et demi sur ce changement d’identité visuelle. « Ça mérite une immense réflexion. Il touche les émotions de nos supporters et des anciens joueurs. Ce n’est pas évident d’apporter du changement tout en gardant l’esprit historique du club », détaille-t-il. Le BC Boncourt ne s’est d’ailleurs pas arrêté à un seul logo. Il a aussi revu l’identité de sa structure de formation. JuraBasket disparaît au profit de la Jurassic Academy avec, là encore, un nouveau logo. /msc