Plaisir et rigueur pour le BCB nouveau

Le BC Boncourt n’a pas le temps de trainer. Il a entamé ce jeudi matin sa préparation estivale, ceci tout pile un mois avant le début du championnat de Swiss Basketball League. Le nouvel entraîneur de la Red Team Étienne Faye a fait transpirer son groupe durant plus de 2h, avant de remettre la compresse dans l’après-midi avec un 2e entraînement. « On essaye de monter en puissance progressivement, intelligemment, en mixant le physique et la tactique », dévoile le technicien français. Il ne cache pas que ce mois de préparation ne sera pas suffisant pour sa troupe, alors que plusieurs formations suisses sont déjà à pied d’œuvre depuis quelques semaines. « Les contrats des joueurs commençant début septembre, on ne pouvait pas leur demander de venir plus tôt et les exposer à une éventuelle blessure », explique-t-il.