Alex Wilbourn et le BC Boncourt se séparent déjà

De retour au BC Boncourt depuis la mi-juillet, après un premier passage en 2019-2020, Alex Wilbourn quitte déjà le Chaudron avant même le début du championnat, comme l’annonce Le Quotidien Jurassien ce lundi. L’intérieur suisse de 2m14 et le club ajoulot de Swiss Basketball League se sont séparés d’un commun accord, le joueur ne se sentant « pas à l’aise et pas en phase avec la philosophie de jeu et les efforts demandés aux joueurs par le coach », explique le président du BCB Grégory Franc. « Il n’était aussi peut-être pas prêt physiquement. Cela reste une perte, mais on ne peut pas retenir un joueur qui ne souhaite pas rester », poursuit le patron de la Red Team.





Igbanu seul intérieur, du renfort espéré

Le départ d’Alex Wilbourn laisse le secteur intérieur en grand chantier puisqu’il était le seul vrai poste 5 (pivot) avant la signature du Nigérian Martins Igbanu, encore en attente de la validation de son permis de travail. Le BC Boncourt pourrait donc se retrouver sans intérieur de métier pour la reprise du championnat ce samedi face à Starwings, contraint de « bricoler » avec Marvin Nesbitt et Kevin Monteiro davantage habitué à l’aile. « On a quelques pistes pour le remplacer, mais ce sera compliqué d’ici le début du championnat », confie encore Grégory Franc. Malgré quatre victoires en quatre rencontres de préparation, une nouvelle course contre la montre s’engage pour le BC Boncourt qui va, dès la reprise, enchaîner trois matches en quinze jours. /jpi