Le BC Boncourt l’emporte sans trembler

Le BC Boncourt a parfaitement réagi après la défaite rageante concédée à Swiss Central quatre jours plus tôt. La Red Team a parfaitement géré son match pour s’imposer aisément 93-70 devant Monthey ce mercredi en Swiss Basketball League. Cette troisième victoire à la maison permet aux Ajoulots de revenir à hauteur de la quatrième place occupée par Fribourg Olympic, prochain adversaire ce samedi.





Boncourt fait le trou en première mi-temps

Face au deuxième du classement (privé de trois joueurs blessés dont son meilleur scoreur Jaizec Lottie), le BCB n’a jamais été réellement inquiété et a pris le large dès le premier tiers (24-14) grâce à une défense très appliquée sous son panier et une attaque qui trouvait des solutions sans peine. Annoncé incertain en raison de douleurs à la voute plantaire, Florian Steinmann (25 points) a dynamité le début de match, secondé par le travail sans relâche de Marvin Nesbitt (22 points). Si le passage à une défense en zone de Monthey a contrarié les Jurassiens durant quelques minutes, ces derniers ont vite repris l’ascendant (56-30 à la pause), bien aidés par les trois fautes de Jay Jay Chandler qui l’ont obligé à se ménager.





Une fin de match sans trembler

Assez logiquement, les Valaisans ont réagi au retour des vestiaires durant la troisième période, mais le BC Boncourt, malgré un Martins Igbanu moins dominant qu’à l’accoutumée, a su conserver la plupart du temps un matelas d’une vingtaine de points d’avance et s'offrir sa prestation défensive la plus aboutie. Une fin de match qui a permis à l’entraîneur Boncourtois Etienne Faye de gérer son effectif et de préserver Florian Steinmann, Joshua Brown qui a eu une alerte à la cheville, tout en se passant de Pedro Bengui qui avait une cheville enflée après une torsion à l’entraînement lundi. La Red Team aura cependant peu de temps pour soigner les bobos avant le déplacement à Fribourg dès ce samedi. /jpi