Martins Igbanu veut comprendre et écrire l’Histoire

Révélation de ce début de championnat de Swiss Basketball League, Martins Igbanu tentera encore de mener le BC Boncourt vers le succès ce mercredi contre Monthey-Chablais au Chaudron (19h30). Avec 30 points par match en moyenne, l’intérieur nigérian s’affiche comme le meilleur scoreur de SBL en ce début de saison. Un joueur aux multiples facettes que l’on sent complètement dans son élément lorsqu’on le rencontre à l’entraînement. Sourire aux lèvres, loquace et rieur avec ses coéquipiers, compétiteur et à l’évidence au-dessus du lot par son talent.







Aider Boncourt et viser plus haut

A peine arrivé en Suisse, Martin Igbanu affole les compteurs et fait déjà figure de cadre dans le vestiaire, « Je ne dirais pas que je suis surpris de mes performances car je sais ce dont je suis capable. Mais je suis étonné de la manière dont mes coéquipiers se sont adaptés autour de moi. Pour certaines équipes, ça prend des mois. Pour nous, c’est allé vite », analyse celui qui a quitté son Nigeria natal à 14 ans pour rejoindre les Etats-Unis. Martins Igbanu lance ensuite sa carrière en Serbie, avant de passer par la Pro B française puis la Suisse. Une étape pour voir plus haut. « C’est le plan en effet. J’ai une belle occasion pour aider Boncourt à aller en play-off et gagner le championnat, mais aussi chercher l’opportunité de signer à un plus haut niveau. C’est un double projet », affiche sans détour Martins Igbanu qui nourrit des ambitions sportives à la hauteur de ses performances.