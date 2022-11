Le BC Boncourt essuie sa première défaite à domicile

Pour la première fois de la saison, le BC Boncourt est passé au travers de son match à domicile. Après une entame ratée et un réveil trop tardif dans le dernier quart, les Jurassiens sont tombés 82-73 face à Union Neuchâtel dans le derby de l’Arc jurassien de Swiss Basketball League. C’est la première défaite à domicile de la Red Team et la première fois de la saison qu’elle enchaîne deux revers d’affilée. Au classement le BCB rétrograde au septième rang à deux points de la quatrième place et à quatre du podium.





Dominé dans la raquette et en panne d'adresse

« Dès le début on n’y était pas », souffle le Boncourtois Kevin Monteiro à l’issue de la rencontre. Le BC Boncourt a en effet été distancé dès les premières minutes par des Neuchâtelois en réussite insolente à trois points (6/10 en première mi-temps). Offensivement, les Jurassiens se sont par ailleurs heurtés à une redoutable raquette neuchâteloise qui leur a laissé peu de solutions. Derrière la ligne, la réussite n’était pas non plus au rendez-vous avec seulement un tir à trois points convertis sur neuf tentatives durant les vingt premières minutes. Pour ne rien arranger, le métronome américain Josh Brown s’est blessé en début de deuxième quart temps, touché au poignet et contraint de céder sa place à Marlon Kessler pour la suite de la rencontre.





Un réveil trop tardif

Union Neuchâtel menait déjà de 16 points à la mi-temps (50-34) et a compté jusqu’à 22 points d’avance durant le troisième quart. Le réveil du BCB dans la dernière période, et le retour de la réussite à trois points pour Marvin Nesbitt, ont malheureusement été trop tardifs. Revenue à 5-6 points de son adversaire, la Red Team n’a pas su trouver les ressources et la justesse nécessaires pour passer l’épaule. Elle pourra regretter, une fois de plus, les nombreuses munitions égarées sur lancer franc avec un faible 57,1% de réussite sur l’ensemble du match (20/35). Le staff en saura davantage ce dimanche sur la nature de la blessure de Josh Brown et la durée de son indisponibilité. Mais il faudra sans doute faire sans le meneur américain mercredi à Nyon (19h30). /jpi