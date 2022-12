Le BC Boncourt avec un nouvel étranger chez Vevey Riviera

Le BC Boncourt compte un nouvel étranger dans son contingent. Le club de Swiss Basketball League a engagé Andre Jones. Ce meneur américain de 25 ans a signé un contrat de 3 mois renouvelable pour compenser l’absence pour blessure de son compatriote Josh Brown.

Andre Jones vient de finir son cursus universitaire à l’Université de Monroe en Louisiane où il jouait en NCAA I. Il vivra sa première expérience en Europe : « C’est le genre de joueur dont nous avions besoin. Il a des qualités similaires à celles de Josh Brown. Il est athlétique, rapide et met du rythme, il coche toutes les cases. Il faudra toutefois qu’il s’adapte, il est jeune et découvrira un nouveau championnat », nous a confié le vice-président du BCB Ludovic Chapuis.

La Red Team pourra déjà aligner Andre Jones samedi lors de son déplacement chez le néo-promu Vevey Riviera à 17h30. Elle tentera d’enlever son premier succès de la saison à l’extérieur et de renouer avec la victoire après trois revers de rang. /emu