Le BC Boncourt l’emporte sur le buzzer

Le BC Boncourt l’emporte au bout du suspense. Les Ajoulots ont gagné 77-78 (42-31) sur le parquet de Vevey Riviera samedi en Swiss Basketball League. La Red Team a eu jusqu’à plus de 10 points d’avance en dominant nettement le 2e quart-temps avant de baisser la voilure en 2e mi-temps. Le néo-promu a grapillé son retard jusqu’à passer devant. C’est finalement Kevin Monteiro qui a apporté la victoire sur le buzzer : « Il tire à 10 mètres, c’était complètement improbable. C’est un scénario fou, mais c’était notre match. Nous avons fait preuve d’une belle dynamique avec beaucoup d’implication et d’intensité », se réjouit le vice-président du BCB Ludovic Chapuis. L’entraîneur Etienne Faye a aligné pour la première fois le nouvel américain Andre Jones. Le meneur a disputé 34’41'' et a inscrit 4 points et capté 4 rebonds : « Il a été un peu maladroit, mais il a joué son rôle de meneur avec beaucoup d’apport. C’est un bel athlète qui a amené de l’explosivité. C’est une bonne entrée en matière qui est prometteuse », confie Ludovic Chapuis. Le BCB met ainsi fin à une série de trois défaites de rang en championnat et remporte son premier succès à l'extérieur. Il remonte à la 6e place du classement. /emu