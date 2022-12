Le BC Boncourt impuissant face à Fribourg

Que ce match fut dur et long pour les supporters du BC Boncourt ! Les basketteurs jurassiens n’ont malheureusement jamais eu droit au chapitre dans ce 8e de finale de Coupe de Suisse, sèchement corrigés 104-60 par Fribourg Olympic.





Fribourg impose son rythme d'entrée



Le tenant du titre a donné une leçon défensive dès les premières minutes et menait déjà 24-12 après dix minutes. Pire, le BCB, certes en manque d’intensité mais face à une défense remarquable et agressive, n’est parvenu à inscrire que cinq petits points en seconde période. À 49-17 à la mi-temps, mais surtout au vu de la physionomie du match, plus grand monde dans ce Chaudron frigorifié ne se faisait d’illusion sur l’issue de la rencontre. Lorsque de rares opportunités se présentaient, l’adresse fuyait la Red Team (6/24 aux tirs totaux à la mi-temps) qui aura également perdu 21 ballons sur la rencontre. « Il n’y a rien à tirer de ce match », lâchait même l’entraîneur boncourtois Étienne Faye à la fin, tant le fossé était grand entre un effectif fribourgeois très étoffé et un banc ajoulot très court depuis le début de saison, d’autant plus avec le forfait de Marvin Nesbitt en proie à des problèmes de dos.





Eyenga a marqué des points



Le technicien français a profité de la deuxième mi-temps pour donner du temps de jeu aux jeunes joueurs. Philippe Eyenga a parfaitement saisi l’opportunité en se montrant très impliqué défensivement et en inscrivant 14 points. « Je lui ai dit que s’il jouait comme ça, il aurait des opportunités en championnat », saluait son coach. « Nous les jeunes, quand on nous donne notre chance, il faut savoir la saisir tout de suite », a réagi Philippe Eyenga après la rencontre, frustré néanmoins par ce match dans lequel son équipe n’est jamais vraiment rentrée. Éliminé de la coupe, le BCB retrouvera le championnat dès dimanche avec la réception de Genève à 16h00. /jpi