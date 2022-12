Rendez-vous sport : le 1er tour du BC Boncourt

Quatre victoires et six défaites, c'est le bilan du BC Boncourt à la fin du 1er tour de Swiss Basketball League. Les basketteurs jurassiens ont bouclé cette première échéance par une défaite contre Genève dans le Chaudron dimanche soir et occupent ainsi la 7e place du classement. Alors que le club a changé de visage du tout au tout cet été, avec un nouvel entraîneur et un effectif entièrement renouvelé, il est l'heure de tirer un bilan intermédiaire avec le vice-président du club Ludovic Chapuis. Et selon lui, le BCB est à sa place après 10 matches : « On reste une petite équipe du championnat malgré nos 25 ans d’histoire. On savait qu’on repartait à zéro cette année ». Si Ludovic Chapuis regrette « la somme de pépins physiques », il se réjouit de la « la manière de travailler » mise en place depuis le début de saison.