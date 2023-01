Le BC Boncourt reçoit le leader pour lancer l’année

À commencer par la réception du leader de Swiss Basketball League, Massagno, ce mercredi (19h30). Actuellement sixième du championnat, le BCB n’a pas réussi à décrocher un exploit contre les gros sur le premier tour, hormis cette victoire au buzzer à Vevey. Son entraîneur déclarait d’ailleurs il y a quelques semaines que son équipe n’était pas taillée pour rivaliser avec de telles cylindrées. « Il y a toujours quelque chose à aller chercher. Quand je disais ça, c’était par rapport à la profondeur de banc. Ce sont de gros effectifs avec 10-12 joueurs. Mais si on parvient à jouer intelligemment, à respecter les consignes et à durer dans le match sans se faire pénaliser trop tôt par les fautes, on peut prétendre à une surprise », lâche le technicien français.





Sans Pedro Bengui, absent depuis la reprise

Son équipe devra pour cela « mettre le bleu de chauffe défensivement » face à la meilleure attaque du championnat. Elle sera malheureusement privée des services de l’intérieur français Pedro Bengui, malade avant la trêve et absent de la reprise sans avoir donné signe de présence au club depuis deux semaines. Une absence qui pourrait peser dans le secteur intérieur où Massagno excelle et où le BCB a connu quelques difficultés courant décembre. /jpi