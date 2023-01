Deux de chute pour le BC Boncourt

Les équipes tessinoises ne sourient pas au BC Boncourt. Après sa défaite contre le leader Massagno en milieu de semaine, la Red Team s’est, cette fois-ci, inclinée 99-80 ce samedi soir sur le parquet de Lugano en Swiss Basketball League. Privé de Martins Igbanu blessé au pied, le BCB a couru après le score sans jamais parvenir à revenir sur les Tessinois. Les 23 points de Florian Steinmann, les 21 de Kevin Monteiro ou encore les 11 de Pedro Bengui, de retour de maladie, n’auront pas réussi à faire oublier l’absence de l’intérieur nigérian.

Les hommes d’Etienne Faye étaient menés 77-62 au terme du 3e tiers-temps. Mais ils n’ont pas abdiqué et ont réduit l’écart pour revenir à 88-80 à 2’53’’ du buzzer final. Insuffisant toutefois pour faire craquer les Luganais qui n’ont pas lâché leur os. Nul doute que la présence de Martins Igbanu aurait donné au BCB des munitions supplémentaires pour passer l’épaule. Reste que la Red Team concède sa 2e défaite en autant de matches disputés depuis le début de la nouvelle année. Et cela a une incidence au classement : les Boncourtois reculent à la 7e place, devancés par leur adversaire du soir, et à égalité avec le 8e Monthey et le 9e Starwings. /nmy