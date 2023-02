Le BC Boncourt s’enfonce un peu plus

Le BC Boncourt s’enfonce au classement et frise avec la crise à la suite d'une troisième défaite consécutive. Toujours privée de Florian Steinmann et au terme d’un match qui ne restera pas dans les annales, la Red Team s’est inclinée au Chaudron 60-58 face à Nyon dans le match de la peur ce mercredi en Swiss Basketball League. Conséquence directe, les Jurassiens se font doubler au classement par leur adversaire du jour et glissent à l’avant-dernière place après 17 journées.





Une première mi-temps d'un niveau affligeant



Comme un signe annonciateur, la rencontre a débuté au petit trot avec un premier quart catastrophique des deux côtés au niveau de l’adresse, soldé par un petit 10-6 en faveur de Nyon. En échec au tir (6/27 à la pause), le BC Boncourt a dû patienter plus de cinq minutes et demie pour débloquer son compteur ! Les Vaudois ne faisaient guère mieux avec un triste 8/35 au shoot dont un zéro pointé à trois points sur treize tentatives. Le score de 21-18 en faveur de Nyon, au terme d’une première mi-temps d’un niveau affligeant, avait de quoi laisser perplexe. Les Jurassiens regretteront longtemps les nombreux lancers francs galvaudés (4/12 à la pause, 12/23 sur le match) et qui coutent au final très cher





Boncourt paye ses errements et lancers francs au prix fort



Si le retour des vestiaires a donné lieu à une rencontre un poil plus débridée et permis à une Red Team appliquée derrière de reprendre les commandes dans le troisième quart (45-40), le BCB a fini par payer ses petits errements au prix fort. Alors que Nyon, emmené par le poison Jérémy Jaunin, est revenu au contact dans la dernière période, une faute technique à 3’20’’ de la fin pour une protestation de Martins Igbanu puis encore un point dilapidé sur lancer franc par l’intérieur nigérian ont précipité la chute des Boncourtois. L’ailier Kevin Monteiro n’hésite pas à parler de « crise » en confiant que son équipe « n’est pas dans un bon mood, même à l’entrainement. Cette défaite doit nous piquer ». Une sérieuse réaction est attendue dès samedi à Monthey (17h30). /jpi