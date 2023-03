Deux quart-temps catastrophiques plombent le BC Boncourt

La messe a vite été dite samedi dans le Chaudron. Le BC Boncourt a été battu 97-62 (55-19) par Vevey Riviera en Swiss Basketball League. Alors que les nouvelles étaient bonnes en coulisses pour la Red Team avant le coup d’envoi, avec le retour dans l’effectif du capitaine Florian Steinmann, du topscorer Martins Igbanu et de Philippe Eyanga, tandis que les Vaudois étaient privés de leur ancien joueur de NBA Thabo Sefolosha, en déplacement aux Etats-Unis ces derniers jours, et de Jonathan Dubas, blessé, rien n’est allé dans le sens des Jurassiens sur le parquet. Ils ont d’emblée été pris à froid par des visiteurs plus vifs qui ont transpercé leur défense, alors que le manque d’adresse au tir n’augurait rien de bon. Bien muselée, l’équipe d’Etienne Faye a dû attendre plus de 5 minutes pour inscrire son 2e point lors d’un premier quart temps perdu 21-8 et lors duquel le manque d’automatismes et de collectif a payé cher. La 2e période a ressemblé à une descente aux enfers pour l’équipe locale, avec un score de 55-19 à la mi-temps pour une formation de Vevey Riviera plus agressive et avec davantage de mouvement dans son jeu. Les statistiques catastrophiques du BCB parlaient d’elles-mêmes, avec 50% de réussite au lancer franc (7/14), 35% au tir à 2 points (6/17) et 0% à 3 points (0/10). Elément positif s’il fallait en trouver un, ce 2e quart temps a marqué le retour au jeu du meneur Josh Brown, absent depuis novembre suite à une opération au poignet.

Lors du 3e quart temps, l’entraîneur des Lémaniques Niksa Bavcevic a davantage fait tourner son effectif et la Red Team a montré un meilleur visage en inscrivant 18 points, soit presque autant que lors des deux premières mi-temps cumulées. Le 3e de la hiérarchie a quelque peu relâché son étreinte en fin de match, permettant au BC Boncourt de retrouver quelques peu ses esprits et d’atténuer l’écart au tableau d’affichage. Les Ajoulots concèdent une 5e défaite de suite et restent avant-derniers du classement, à deux points de la 8e place. /emu