Le rebond du BC Boncourt

Le BC Boncourt stoppe l’hémorragie. Il a renoué avec la victoire mercredi soir en disposant de Genève 93-84 en Swiss Basketball League. Ce succès au Grand-Saconnex permet à la Red Team de mettre un terme à sa série de 5 défaites de rang. Elle n’avait plus gagné depuis le 21 janvier et un succès face à la lanterne rouge Swiss Central. Il fallait même remonter au 17 décembre pour trouver trace de la dernière victoire jurassienne sur la route cette saison. La troupe d’Etienne Faye peut donc pousser un gros ouf de soulagement. Elle gagne deux rangs pour grimper à la 8e place et rester dans la course aux play-off.





Une adresse retrouvée

Privé de son meneur américain Josh Brown (sur le banc mais pas entré en jeu), le BC Boncourt a retrouvé son adresse dans la salle du Pommier. Ses 50% de réussite à 3 points (12/24) et 70% (19/27) aux lancers francs ont notamment fait mal à Genève. Les leaders ajoulots ont également répondu présents à l’image des 29 points de Martins Igbanu et des 24 de Florian Steinmann. Malgré une faible rotation (7 joueurs), le BCB a su tenir la distance. Mieux, il a fait la différence en 2e mi-temps après avoir été mené 51-44 à la pause. De quoi gonfler à bloc la Red Team avant la réception du leader Massagno samedi dans le Chaudron (en direct sur RFJ dès 17h15). /msc