Florian Steinmann out pour un mois

Le BC Boncourt n’en finit pas d’accumuler les pépins physiques cette saison. Au forfait pour le reste de la saison de Josh Brown s’ajoute désormais celui de Florian Steinmann. Pièce maitresse et deuxième scoreur de la Red Team en Swiss Basketball League, l’ailier suisse souffre d’une déchirure au mollet contractée samedi dernier lors du troisième quart-temps à Nyon. Le diagnostic est tombé ce lundi. L’international suisse dispose d’un bon mois d’arrêt, soit quasiment jusqu’au terme de la saison régulière dont le dernier match est programmé le 26 avril.





Peu de probabilité de trouver un remplaçant à court terme



Alors que le club ajoulot vient d’enregistrer l’arrivée de Kiady Razanamahenina comme pigiste médical de Josh Brown, il parait peu envisageable de dégoter un remplaçant à Florian Steinmann à court terme. « On parle d’un joueur suisse donc le marché est complètement différent. Trouver un ailier suisse de la qualité de Florian actuellement, c’est très compliqué. On garde les oreilles ouvertes, mais ce n’est pas forcément à l’ordre du jour », glisse le vice-président du BCB en charge du sportif Ludovic Chapuis. Un coup dur alors que les Jurassiens affronteront encore deux concurrents directs d’ici fin mars, Monthey-Chablais ce mercredi et Starwings dans 10 jours. /jpi