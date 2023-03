Kiady Razanamahenina d’emblée dans le grand bain

Natif de la région parisienne, Kiady est passé en club par Épinal, Bordeaux, dernièrement La Rochelle où il a peu joué, avec entre temps un crochet au club de la Gendarmerie nationale de Madagascar en première division avec qui il a participé en 2021 à la phase finale de la Basketball Africa League au Rwanda. Voyager ne lui fait donc pas peur. « Non, pas du tout ! C’est quelque chose que j’aime bien, découvrir d’autres villes, là maintenant un autre pays. Ça ne me dérange pas ». Peut-être de quoi transmettre à Boncourt son goût du voyage. La Red Team reste sur deux victoires de suite à l’extérieur, et se verrait bien revenir la nuit prochaine avec un joli souvenir de Monthey. /jpi