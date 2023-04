Le cas Martins Igbanu en commission de discipline

Au terme d’un match tendu entre Starwings et le BC Boncourt vendredi soir en Swiss Basketball League, et après avoir reçu une claque dans le jeu de l’Américain De’Shawn Williams, Martins Igbanu a été impliqué dans une altercation physique à l’issue de la rencontre aux abords du vestiaire adverse. L’incident d’après match a bien fait l’objet d’un rapport du commissaire de la rencontre et le dossier a été transmis à la commission de discipline qui statuera via son juge unique, a précisé à RFJ la direction de la compétition à Swiss Basketball. Le juge a la possibilité de recourir à une procédure spéciale rapide ou une procédure ordinaire le temps de recueillir les éléments et témoignages nécessaires auprès des différentes parties. Il est encore trop tôt pour dire si la décision interviendra avant le déplacement crucial du BCB à Swiss Central ce mercredi. Le juge unique a néanmoins le pouvoir de suspendre éventuellement l'intérieur nigérian du club jurassien à titre provisoire. Si des rapports d’après-match ont régulièrement trait à des propos tenus envers des officiels, « il est plus rare qu’ils concernent des faits de bagarre, mais cela arrive quand même », précise-t-on à la fédération. /jpi