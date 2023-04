Le BC Boncourt renoue avec les play-off pour un panier

Une « qualification canapé » pour le BC Boncourt. Le club jurassien disputera les play-off de Swiss Basketball League dès le week-end prochain. Contraint de devoir espérer une défaite de l’un de ses concurrents directs ce samedi lors de la dernière journée après avoir bouclé sa saison régulière mercredi par une défaite, il a vu son vœu être exaucé. Lugano a été battu par Genève 97-84 dans sa salle. Les Tessinois permettent ainsi au BCB de retrouver le chemin des play-off après une année d’absence. Un BCB qui se mesurera à Massagno, vainqueur de la saison régulière, en quart de finale.





Le point du bonheur !



Il s’en est toutefois fallu d’un rien… d’un petit panier. Avec les victoires de Monthey-Chablais et de Nyon ce samedi, le BC Boncourt termine ce championnat avec le même nombre de points que les Valaisans, Vaudois et Tessinois. Au jeu des confrontations directes, la Red Team voit Nyon et Monthey-Chablais la devancer. Elle empoche, au final, le 8e et dernier rang qualificatif pour les play-off devant Lugano grâce au point-average des duels entre Jurassiens, Valaisans et Tessinois, Nyon ayant dominé les confrontations directes face à ces trois adversaires. Résultat des courses, +3 pour Monthey-Chablais, -1 pour Boncourt et -2 pour Lugano. Le BCB a eu chaud. /msc