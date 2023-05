Grégory Franc : « Impossible de refaire une saison comme celle-là »

La direction discute ainsi avec la commune de Boncourt pour un changement du sol de la salle sportive, objet de critiques récurrentes pour sa dureté. « Oui, il est de mauvaise qualité. Mais la saison passée, aucun joueur ne s’en est plaint », glisse le président qui relève par ailleurs que le protocole médical mis en place par le club avec des médecins de la région est « trop souvent peu suivi par les joueurs ».





« L’année a été douloureuse »

Le reste, l’avenir, se résume pour l’heure à un gros point d’interrogation. La direction entretient même le doute sur le maintien de l'équipe en Swiss Basketball League la saison prochaine et attend le 31 mai pour en dire davantage. « Financièrement, même si c’est sous contrôle, on va finir la saison avec des comptes négatifs. C’est compliqué aujourd’hui d’aller chercher des fonds pour nos différents projets. Puis l’année écoulée a été douloureuse pour beaucoup de bénévoles et de membres du comité. On doit donc prendre le temps de se poser les bonnes questions, parce que c’est impossible de refaire une saison comme celle-là », lâche Grégory Franc.







Quinze jours pour trouver des solutions afin de stabiliser le club

Selon nos informations, le club a d’ailleurs sollicité l’appui des pouvoirs publics, notamment du Canton du Jura. Pour sauver la maison ? « Je ne pense pas qu’il y ait besoin de sauver la maison Boncourt. Mais on doit récolter toutes les informations pour pouvoir prendre les décisions par anticipation et pas par réaction », glisse énigmatiquement le président. S’ouvre désormais une période de doute parce que le club ne parvient pas à « trouver les solutions pour stabiliser la situation » et faire mieux que vivoter en SBL. Fin du suspense dans quinze jours, le 31 mai. /jpi