Le BC Boncourt champion de Suisse, 20 ans déjà

Un an plus tôt, le technicien jurassien allait dénicher au fin fond de l’Oklahoma un certain Cain Doliboa et son pote Juanta Holland. « J’ai découvert ces deux pépites dans un camp à Tulsa. Puis l’équipe s’est construite petit à petit. Un jour j’ai un coup de fil de Slaven Smiljanic qui me dit : coach, ça me ferait plaisir de jouer pour Boncourt ». L’aventure est en marche. L’arrivée du Tessinois Marco Sassella en cours de saison apportera au groupe déjà soudé un complément décisif. Cette année-là, le BCB passe d’abord par la douloureuse et immense déception d’une défaite en finale de Coupe de Suisse face à Monthey, trophée qui semblait pourtant lui tendre les bras.