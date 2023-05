Le BC Boncourt quitte l’élite

Il n’y aura pas de 26e saison consécutive dans l’élite du basketball suisse pour le BC Boncourt. Le club ajoulot fait une croix sur sa 1re équipe. Il la supprime pour lancer un nouveau projet autour de la jeunesse du club. En conférence de presse mercredi soir, le comité du BCB a évoqué un déficit tant structurel que financier. La Red Team n’évoluera donc pas en Swiss Basketball League (SBL) la saison prochaine mais en 1re ligue.





Les clés à Nemanja Calasan

« Nous n’avons pas obtenu la licence pour le prochain championnat de SBL. Nous ne trouvons pas de nouvelles sources de financement depuis octobre », détaille Grégory Franc. Il évoque une décision « lourde et difficile mais prise avec courage ». Le président du BC Boncourt entend « reculer pour mieux sauter. Le message se veut positif. On veut se projeter dans une nouvelle ère. Les perspectives sont, malgré tout, bonnes et elles ont du sens ». Le club veut ainsi miser sur son académie pour « insuffler une nouvelle dynamique en faisant confiance à un noyau de jeunes joueurs ». Nemanja Calasan sera l’entraîneur de cette équipe de 1re ligue. « Il a le pouvoir de fédérer », lance encore Grégory Franc qui ne cache pas que le club prend un risque en se privant de sa vitrine. Le budget de la Red Team sera réduit de 50 à 60% pour atteindre entre 250'000 et 300'000 francs.





Cinq titres au début des années 2000

Fondé en 1980, le BC Boncourt a accédé à l’élite du basketball suisse au printemps 1998. Il vient de boucler sa 25e saison consécutive au plus haut niveau national (Ligue A puis Swiss Basketball League). En un quart de siècle, les Jurassiens ont été couronnés champions de Suisse à deux reprises (2002/2003 et 2003/2004). Ils ont aussi empoché une Coupe de Suisse (2005) et deux Coupes de la Ligue (2005 et 2006). /msc-jpi