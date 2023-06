Commentaire : Une décision courageuse et identitaire mais un pari risqué

Identitaire parce que le supporter, surtout le Jurassien, s’enflamme davantage pour des joueurs de son terroir qu’il a vu grandir. Le Jurassien aime son drapeau et ses couleurs, et aime encore plus quand il est hissé par l’un des siens. Quitter le haut niveau et arrêter d’injecter un demi-million de francs dans des équipes sans saveur auxquelles les supporters ne parvenaient plus vraiment à s’identifier pour reconstruire avec ses jeunes du coin, c’est la volonté de renouer avec une identité locale que tout esprit de supporter inconditionnel saura saluer…

Courageux, aussi, d’oser mettre fin subitement à 25 ans d’histoire parmi l’élite. Inconscient ? Peut-être… L’avenir seul le dira. La direction fonde beaucoup d’espoir dans cette génération U18, finaliste des play-off de 2e division cette saison, mais qui ne s’est pas encore vraiment frottée à des U18 nationaux qui constituent l’élite de la catégorie.

Continuer d’attirer des jeunes sans la vitrine du haut-niveau reste aussi un défi risqué. Le bambin jurassien grandit dans des villages avec un terrain de foot et une piste d’inline-hockey, dans un pays, avouons-le, sans grande culture basket. Tout cela rend la découverte et le premier contact avec ce sport difficile. Combien, dès lors, ont chopé le virus parce que papa ou maman l’a emmené un jour au stade voir un match de Ligue A, un choc face à Fribourg, Monthey, ou un derby contre Neuchâtel ? Le BCB ne disposera plus, pour un temps, de cet atout-là.

Il faudra attirer autrement, recruter autrement. Promouvoir et diffuser le basket sur tout le territoire jurassien, voire au-delà, pour recréer un élan. Les signaux semblent pour l’heure positifs avec des effectifs de juniors bien fournis. Indirectement, la NBA que les jeunes suivent et vivent sur les réseaux sociaux assure une nouvelle promotion de ce sport. Le nouveau BC Boncourt mise sur ces frêles constats. Pourvu qu’il ait raison !