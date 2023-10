Jeunesse et agressivité pour le BC Boncourt nouveau

Nemanja Calasan refuse de dévoiler l’objectif fixé à l’intérieur du vestiaire. Mais on comprend aisément que le club ne vise pas une promotion à tout prix cette saison. Quand au projet de jeu de l’ancien capitaine du BC Boncourt, il tient presque en un seul mot : agressivité. « Le basket change. C’est un sport qui devient plus rapide et agressif. Je veux que mes jeunes jouent un basket moderne, rapide et très athlétique », détaille le technicien de 37 ans. /msc