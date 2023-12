Rétrospective 2023 : le BC Boncourt quitte l’élite du basketball suisse

La jeunesse au centre

Dans la foulée, le club a annoncé son nouveau projet : autour de la jeunesse et de la formation avec son équipe de 1re ligue en locomotive. Une formation entraînée par Nemanja Calasan et aujourd’hui 7e de son groupe de championnat qui compte 11 équipes. Au printemps dernier, Grégory Franc détaillait ce nouveau projet : « Donner les clés à Nemanja et faire confiance à ces jeunes ».