Rendez-vous sport : les Jura Raptors visent le titre

La fin de saison approche et les ambitions sont grandes pour les Jura Raptors. L’équipe de basketball en fauteuil roulant vise le titre de Ligue B et la promotion. Les joueurs Loris Gschwind et Alexis Herrmann étaient les invités de Rendez-vous sport ce lundi. Défaits ce week-end contre Pully 78-71, adversaire direct pour la tête du classement, les Jura Raptors restent en course pour remporter le premier titre de leur histoire. « C’est quelque chose que le club n’a jamais réussi à faire depuis sa création. C’est un objectif qu’on s’est fixé, on sent qu’on le touche du bout des doigts », affirme Alexis Herrmann alors qu’il ne reste que deux matches aux Jurassiens en saison régulière, le 23 mars. Si les Jura Raptors, actuels 2es du classement, remportent leurs deux derniers matches, la première place sera pour eux. « On a gentiment l’habitude de tous jouer ensemble et on a trouvé la bonne recette », avance Loris Gschwind pour expliquer le succès de son équipe.