Le BC Boncourt jouera les play-off

Objectif atteint pour le BC Boncourt. L’équipe jurassienne de 1re ligue de basketball a décroché son ticket pour les 8es de finale des play-off dimanche soir. Elle s’est imposé 77-49 contre Divac au Chaudron. Les hommes de Nemanja Calasan devaient impérativement gagner cette rencontre contre les Zurichois pour pouvoir poursuivre l'aventure. Les Ajoulots terminent ainsi à la 7e place du classement, la dernière qualificative pour les play-off. En 8e de finale, les Boncourtois retrouveront les Genevois de Meyrin qui ont pris la 2e place de l’autre groupe de 1re ligue.





Une équipe « ambitieuse »

Dimanche soir, le BCB menait déjà 30–24 à la mi-temps, mais il a pris le large dans le 3e quart-temps en prenant 10 points d’avance dans les premières minutes de jeu. L’équipe zurichoise était diminuée. Elle a disputé cette rencontre avec six joueurs, dont l’entraîneur. A la fin du match, le capitaine du BC Boncourt, Benjamin Masse, s’est dit fier de l’évolution de l'équipe ajoulote au fil de la saison : « On a fait beaucoup de progrès. On avait fait un match serré lors de l’aller contre cette équipe et là on voit qu’il y a un écart ». Selon lui, le BCB peut encore réaliser de belles choses : « On est une équipe de jeunes. On a vraiment très faim et on veut progresser, aller le plus loin possible. On est une équipe ambitieuse ». /fwo