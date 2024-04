« Cette saison a fait du bien à beaucoup de monde » au BC Boncourt

Des objectifs en réflexion

Avec plusieurs mois de recul, cette relégation volontaire « a fait du bien à beaucoup de monde. On arrive à travailler plus sereinement », estime Grégory Franc qui se réjouit aussi de l’engouement populaire : « Il y a du monde aux matches, des gens au tambour, des pom-pom-girls, un speaker, l’ADN du Chaudron. On a réussi à garder ce lien qui est vital pour nous », estime encore l’Ajoulot qui a confié à RFJ qu’il restera président du BCB la saison prochaine et se projette ainsi : « Si on veut progresser, on devra augmenter notre budget. On est en train de se poser ce genre de questions ». Il fait encore part de « cette volonté de maintenir trois salariés : le secrétariat et deux coaches professionnels ». /mmi