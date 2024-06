Trois frères de la Jurassic Academy avec les meilleurs du Nord-Ouest de la Suisse

Les basketteurs de la Jurassic Academy bien représentés au sein de la sélection régionale du Nord-Ouest de la Suisse (BVN). Les trois frères Colin, Maxime et Bastien Guerdat ont participé le week-end dernier au tournoi national des régions pour les joueurs de moins de 12 ans qui s’est déroulé en Valais. « Cela faisait plusieurs années qu’il n’y avait pas eu de joueurs jurassiens sélectionnés chez les U12 », se réjouit le BC Boncourt dans un communiqué. La sélection régionale composée de joueurs de Liestal, Muttenz, Starwings, Bären et donc de la Jurassic Academy s’est classée 7e du tournoi qui a regroupé 9 équipes. « Une expérience enrichissante » sur le plan sportif, « linguistique et culturel », ajoute le club. /comm-mmi