« Le BCB a la crédibilité sportive pour jouer en Ligue B »

Le BC Boncourt n’a pas perdu de temps et veut saisir la balle au bond. Un an après avoir quitté la Swiss Basketball League pour le monde amateur, le BC Boncourt grimpe déjà d'un échelon comme l’a annoncé dimanche son président Grégory Franc. Chaque club de 1re Ligue a la possibilité de présenter une candidature à la promotion sans avoir à valider sportivement sa montée. La candidature du club ajoulot pour la Ligue Nationale B a été acceptée par Swiss Basket nous a confirmé ce lundi Erik Lehmann, responsable des compétitions auprès de la fédération.







« On doit récolter les fruits que l’on a semés »

La jeune équipe boncourtoise qui présentait cette saison une moyenne d’âge d’à peine 17 ans, éliminée en 8e de finale des play-off de 1re Ligue, va donc déjà découvrir l'antichambre de l'élite du basketball suisse. « Cette saison nous a permis de nous reconstruire et surtout de travailler au calme. On a pu gommer les problèmes qui nous suivaient depuis la Ligue A et nous avons connu une progression sportive forte. Maintenant, on doit récolter les fruits que l’on a semés, et cette progression passe par le fait de jouer à un niveau plus élevé », justifie Grégory Franc tout en reconnaissant que la décision a pu faire débat. « J’ai des gens autour de moi qui n’étaient pas forcément d’accord ou qui étaient d’accord avec certaines choses, on a eu plusieurs semaines voire mois pour peser le pour et le contre. En revanche on se donne le temps : on monte en Ligue B et le but est de s’y asseoir en faisant progresser nos jeunes tous ensemble », appuie le président du BCB.