Le BC Boncourt est prêt à regoûter à la ligue nationale

L’aventure en Ligue B démarre ce week-end pour le BC Boncourt. L’équipe ajoulote de basketball entame son championnat dimanche au Chaudron à 17h face aux U23 des Lions de Genève. Le BCB qui évoluait la saison dernière en 1re Ligue, équivalent de la 3e division, doit sa place en Ligue nationale B à une candidature sur dossier qui a été acceptée. Toujours en reconstruction, le club mise sur la formation et réitère sa confiance au même contingent qui était bâti essentiellement sur l’ossature des U18. « Ces U18 ont pris une année de plus et ne peuvent plus jouer dans cette catégorie. Ces jeunes ont besoin d’être dans un environnement de travail qui est à la hauteur de leurs compétences. Et aujourd’hui, on a la prétention de croire que leur chantier de travail doit être en Ligue B où le niveau est plus haut et parce qu'ils ont montré de l’intérêt à y jouer et que clairement ils le méritent », explique le président du BCB Grégory Franc, qui était l’invité de La Matinale jeudi. Les Ajoulots ne se sont pas renforcés, mais n’excluent pas l’arrivée de nouveaux joueurs.