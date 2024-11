Nemanja Calasan : « On a déjà énormément progressé »

Le BC Boncourt a franchi une étape à marquer d’une pierre blanche dans son rude apprentissage de la Ligue B de basketball. Les jeunes Boncourtois ont remporté dimanche leur premier succès de la saison 78-66 face aux M23 de Lugano après avoir concédé cinq défaites d'affilée. Après des premières semaines difficiles et parfois de lourdes déconvenues, le BCB reste dernier du classement mais a, pour la première fois, rivalisé avec un adversaire durant tout un match. « Quand on regarde nos deux premiers matches et les deux derniers par exemple, on a déjà énormément progressé comme équipe et même certains joueurs individuellement. C’est de bon augure pour la suite de notre chemin », se réjouit l'entraîneur boncourtois Nemanja Calasan qui affiche sa « confiance » dans ce processus d’apprentissage de l’antichambre de l’élite.