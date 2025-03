Le BC Boncourt encore trop court

Le BC Boncourt ne décroche toujours pas de deuxième succès cette saison. Il a perdu contre Allschwil 69-63 (15-14 20-17 13-14 21-18) dimanche au Chaudron et reste bon dernier de Ligue B de basketball. Les Ajoulots n’ont jamais été très loin de leur adversaire et n’étaient menés que de quatre petits points à la mi-match (35-31). Ils sont parvenus à remporter de justesse le troisième quart, mais cela n’a pas suffi et ils ont à nouveau perdu la dernière manche pour trois longueurs. Ilan Zozzoli a été le meilleur compteur boncourtois avec 17 points marqués.

Le BCB reste logiquement lanterne rouge et est même assuré de terminer dernier du classement avant la dernière journée du tour intermédiaire qui se joue dimanche prochain. /cra